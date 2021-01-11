Общество

В Нижнем Тагиле первая рабочая неделя года будет морозной

11.01.2021 11:42
В Нижнем Тагиле первая рабочая неделя года будет морозной

В Свердловской области с 11 января установится морозная погода и продолжатся снегопады. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет постепенно снижаться и к среде опустится до 26 градусов днём и 33 градусов ночью. Это на 712 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник и вторник столбики термометров днём будут показывать 25–26 градусов ниже ноля. Синоптики также обещают снегопады. В среду и четверг установится ясная погода, осадки в виде снега вновь накроют Свердловскую область в выходные.  

К концу рабочей недели, 15 января, придёт потепление: до 16 градусов ниже ноля днём и 20 градусов ночью.

Фото: паблик «НТ Нижний Тагил» во «ВКонтакте»
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