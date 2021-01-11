В Нижнем Тагиле первая рабочая неделя года будет морозной

В Свердловской области с 11 января установится морозная погода и продолжатся снегопады. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет постепенно снижаться и к среде опустится до –26 градусов днём и –33 градусов ночью. Это на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник и вторник столбики термометров днём будут показывать 25–26 градусов ниже ноля. Синоптики также обещают снегопады. В среду и четверг установится ясная погода, осадки в виде снега вновь накроют Свердловскую область в выходные.

К концу рабочей недели, 15 января, придёт потепление: до 16 градусов ниже ноля днём и –20 градусов ночью.