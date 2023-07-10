В Нижнем Тагиле первая половина рабочей недели будет очень жаркой, ближе к выходным станет прохладнее

Первая половина предстоящей рабочей недели в Нижнем Тагиле будет очень жаркой. Горячие воздушные потоки придут на Урал с Северного Кавказа и Каспийского региона. Температура в первые рабочие дни поднимется днём до +33-38°C, сообщает Уральский гидрометцентр. Но синоптики обещают, что ближе к выходным жара спадёт.

Сегодня, 10 июля, будет жарко и облачно, возможны грозы, днём воздух прогреется до +33°C, ночью похолодает до +17°C. Во вторник, 11 июля, сохранится облачная погода, днём температура воздуха достигнет +36°C, ночью будет +17°C. В среду, 12 июля, снова облачно, ожидается гроза, днём столбики термометров вновь покажут +36°C, ночью +19°C. В четверг, 13 июля, синоптики прогнозируют более комфортную температуру, днём до +23°C, ночью — до +14°C, вероятны дожди. В пятницу, 14 июля, сохранится пасмурная погода и дожди, днём +22°C, ночью +12°C.

В субботу, 15 июля, продолжатся дожди, днём похолодает до +18°C, ночью будет +12°C. 16 июля, по прогнозам, облачно и без осадков, днём +21°C, ночью +11°C.