В Нижнем Тагиле перекроют четыре центральные улицы на время легкоатлетического забега «Кросс нации»

В эту субботу, 16 сентября, в Нижнем Тагиле пройдёт легкоатлетический забег «Кросс нации — 2023» (12+). С 08:00 до 12:00 будут закрыты для движения транспортных средств четыре автомобильные дороги.

Как сообщили в администрации города, движение будет перекрыто по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской, по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Строителей, по улице Первомайской на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина, по улице Красноармейской на участке от улицы Горошникова до улицы Уральской.

Напомним, что легкоатлетический забег «Кросс нации» проводится в Свердловской области с 2004 года. В прошлом году в Нижнем Тагиле забеги проходили на территории СШОР «Аист».