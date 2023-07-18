В Нижнем Тагиле перекроют часть дороги по улице Верхняя Черепанова 

Завтра, 19 июля, в Нижнем Тагиле закроют движение транспорта по улице Верхняя Черепанова на участке от дома № 52 до дома № 56. Как сообщили в администрации города, движение будет перекрыто до 19 августа — на время проведения работ по капитальному ремонту сети водоотведения.

В связи с этим движение транспорта, в том числе общественного, будет организовано по улице Выйской. Временные места остановки автобусов разместятся в районе домов № 27 и 35. ООО «Аква-тэк СК» установит дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения.