В Нижнем Тагиле пенсионерка продавала героин, чтобы отдать долги по кредитам и коммуналке

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 66-летнюю жительницу Лебяжки по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», выйти на след женщины оперативникам удалось после общения с ранее задержанным 42-летним мужчиной — потребителем наркотиков.

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре полицейские нашли у него в перчатке 4 свёртка из полимерного материала, внутри которых находился героин. Позже мужчина признался, что приобрёл наркотики у пожилой женщины, проживающей на улице Зерновой.

«При обыске в её квартире следственно-оперативная группа обнаружила в прихожей небольшой контейнер, в котором насчитали 28 свёртков, упакованных так же, как и те, которые обнаружили у потребителя. В общей сложности из незаконного оборота полицейскими изъято более 20 граммов наркотического вещества», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Женщина призналась полицейским, что таким незаконным способом решила заработать, чтобы отдать накопившиеся долги по кредитам и коммунальным платежам. В отношении тагильчанки возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Пенсионерку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.