В Нижнем Тагиле пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей

78-летняя жительница Вагонки перевела мошенникам 500 тысяч рублей. Пожилую женщину убедили в том, что деньги помогут её сыну, который якобы стал виновником ДТП, избежать уголовной ответственности, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что её сын сбил женщину. Чтобы спасти его от наказания, необходимо заплатить всем очевидцам происшествия. Злоумышленники назвали сумму в 500 тысяч рублей. Звонивший отправил пенсионерку в салон сотовой связи на проспекте Вагоностроителей, где она через кассу наличными внесла всю сумму. На этом мошенники не остановились. Когда женщина вернулась домой, неизвестный ещё несколько раз звонил ей, говоря о том, что нужны ещё деньги. Пенсионерка пояснила, что денег больше нет, и всё-таки позвонила сыну. Выяснилось, что с ним всё в порядке.

Как рассказали в полиции, с начала 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано девять случаев мошенничества, совершённых по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Жертвами преступлений стали пожилые люди в возрасте 67–88 лет, которые лишились в общей сложности более 2 млн рублей. Шесть преступлений раскрыты сыщиками уголовного розыска Межмуниципального управления — им удалось установить и задержать двух курьеров, которые приезжали за деньгами к пенсионерам.

Сотрудники полиции напоминают тагильчанам о том, что реальные представители правоохранительных органов никогда не требуют денежных средств за невозбуждение уголовных дел и на выплату компенсации потерпевшим. Если вам поступают звонки с такими требованиями, смело прекращайте разговор — это мошенники. Обязательно дозвонитесь до родственника, о котором идёт речь, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке, если же не получается связаться, позвоните на линию 02.