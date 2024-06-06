В Нижнем Тагиле пасынок обокрал отчима, когда тот спал

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя, который обвинялся по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

«Подсудимый, зная, что на сберегательном счёте его отчима находятся денежные средства, решил их похитить. Зная, что телефон сотовой связи можно разблокировать лишь отпечатком пальца отчима, дождался, когда последний уснёт. После чего подошёл к спящему потерпевшему, осторожно прислонил его палец к экрану телефона, тем самым разблокировал его. После чего похитил с банковского счёта отчима, переведя на свой банковский счёт, денежные средства в размере 33400 рублей», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

Уточняется, что это преступление подсудимый совершил, находясь под условным сроком. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.