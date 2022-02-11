В Нижнем Тагиле пассажир такси ушёл «по-английски» прихватив с собой деньги водителя 

В Нижнем Тагиле пассажир такси был задержан сотрудниками ГИБДД при попытке украсть деньги водителя. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль такси около музея-заповедника по улице Челюскинцев. Сотрудники полиции попросили водителя пройти в патрульный автомобиль, а пассажир остался ждать в такси. Через некоторое время пассажир подошёл к полицейским и поинтересовался у инспекторов, долго ли ещё ждать. Узнав ответ, мужчина не стал возвращаться в автомобиль, а направился пешком в сторону частного сектора. Сотрудники полиции порекомендовали 21-летнему таксисту проверить, все ли вещи в автомобиле на месте. При осмотре салона выяснилось, что исчезло 2 400 рублей. Сотрудники ГИБДД окликнули мужчину, но тот перешёл на быстрый шаг, а потом побежал. Дорожные полицейские тут же среагировали и задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель Ленинского района.

«Мужчина, воспользовавшись отсутствием водителя, быстро проверил салон и, обнаружив за солнцезащитным козырьком деньги, решил покинуть автомобиль, не прощаясь», — рассказали в полиции..

Водитель такси поблагодарил сотрудников ГИБДД за профессионализм и быструю реакцию, благодаря чему удалось вернуть деньги. В отделе полиции № 16 в отношении тагильчанина, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ (Покушение на грабёж).