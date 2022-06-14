В Нижнем Тагиле парочка занялась сексом на газоне возле ТЦ «Квадрат»

В Нижнем Тагиле мужчина и женщина занялись сексом на газоне в районе перекрёстка Серова — Пархоменко, на прилегающей территории ТЦ «Квадрат». Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Любовные утехи парочки снял на видео один из случайных прохожих.

«Среди белого дня! Деградация по полной программе. Видимо, гостишки, сауны и квартиры на сутки резко подскочили в цене», — делятся видео с места событий подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», полиция по данному факту проводит проверку.

Напомним, в августе 2021 года двое мужчин на Привокзальной площади Нижнего Тагила занимались оральным сексом. Позже полиция установила личности правонарушителей и оштрафовала их.