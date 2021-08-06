Полиция Нижнего Тагила нашла и оштрафовала двух мужчин, которые занимались оральным сексом на Привокзальной площади

Нижнетагильские полицейские установили личности двух мужчин, которые занимались оральным сексом на Привокзальной площади. Ими оказались ранее неоднократно судимый 44-летний уроженец Качканара и 35-летний местный житель. Уточняется, что качканарец в настоящее время проживает в Нижнем Тагиле в реабилитационном центре.

«В полиции Нижнего Тагила по появившемуся в СМИ материалу о недопустимых действиях двух мужчин в районе Привокзальной площади была организована проверка. Сотрудники отдела полиции № 18 оперативно установили личности граждан, попавших на записи очевидца. Накануне обоих мужчин доставили в отдел полиции для разбирательства. Оба признались, что в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении обоих мужчин участковыми уполномоченными составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу). Материалы для рассмотрения направлены в Тагилстроевский суд», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, днём 3 августа гуляющие по Привокзальной площади тагильчане заметили в кустах двух мужчин, предающихся оральным ласкам. Один из невольных наблюдателей достал телефон и стал снимать акт однополой любви на видео.