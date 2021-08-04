Двое мужчин занялись оральным сексом на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле (ВИДЕО 18+)

Накануне днём двое мужчин занялись оральным сексом на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Об инциденте редакции АН «Между строк» рассказала читательница.

На снятых кадрах видно, как мужчины придаются оральным ласкам на поляне под рекламным щитом. Мимо проходят люди, но парочке это не мешает.

«Вот так вот у нас отдыхают. Вокзал. Площадь. Люди ходят, вот пацанёнок мимо проходит, а они кайфуют. Им просто в кайф. Такое только в Тагиле можно увидеть», — комментирует автор видео.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что такие действия являются грубым нарушением общественного порядка, подпадающим под ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка, выражающие явное неуважение к обществу).