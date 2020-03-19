В Нижнем Тагиле парковую зону на Муринских прудах благоустроят за 98 млн рублей

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займётся благоустройством парковой зоны в микрорайоне Муринские пруды в 2020 году. Как указано на сайте госзакупок, администрация города готова заплатить за работы 98 769 198 рублей. Подрядчик должен закончить ремонт не позднее 15 октября 2020 года и сдать объект в эксплуатацию не позднее 1 ноября. Заявки принимаются до 31 марта. Согласно проекту, в микрорайоне появится скейт-площадка, детская площадка с песочницей и игровыми комплексами, а также беседка и площадка для занятий воркаутом. Также подрядчик сохранит все пешеходные направления и проложит новые, рассадит деревья и кустарники.

В октябре 2019 года стало известно, что в программу «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2020–2021 годы» вошли парк Победы, территория в микрорайоне 9-й посёлок (Салтыкова-Щедрина, Котовского и Калинина), для которых тоже ищут подрядчика, а также парковая зона в микрорайоне Муринские пруды и две дворовые территории.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле благоустроили пять дворов и две общественные территории. На программу было выделено 217 млн рублей.