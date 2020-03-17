В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займётся благоустройством парка Победы и 9-го посёлка за 54 млн рублей

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займётся благоустройством парка Победы и территории в микрорайоне 9-й посёлок в 2020 году. Согласно конкурсной документации на сайте госзакупок, мэрия готова заплатить за работы 53 861 239 рублей. Подрядчик должен закончить ремонт не позднее 15 октября 2020 года. Заявки принимаются до 24 марта.

Проект благоустройства парка Победы предполагает сохранение на его территории существующей скейт-площадки с условием демонтажа ограждения для «создания более привлекательной среды», сохранятся и все пешеходные направления, и существующие деревья и кустарники. Грунтовые дорожки заменят дорожками с покрытием из натуральной мульчи. Планируется обустройство самых разных площадок: для отдыха, для занятий воркаутом, детские площадки и площадки для выгула собак.

«Покрытие детских игровых площадок — из песка, спортивной площадки — из резиновой крошки, площадки для выгула собак — из спецсмеси, площадок для отдыха — из тротуарной плитки», — отмечается в проекте.

Благоустройство территории в границах улиц Салтыкова-Щедрина (от дома 24 до дома 38), Котовского (от дома 55/2 до дома 69), Калинина (от дома 59 до дома 63) предполагает обустройство различных площадок — для игр детей, для отдыха взрослого населения, для размещения силовых тренажёров и воркаута, для мини-футбола и хоккея, для настольного тенниса, для баскетбола и волейбола.

В октябре 2019 года стало известно, что в программу «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2020–2021 годы» вошли парк Победы, парковая зона в микрорайоне Муринские пруды, территория в микрорайоне 9-й посёлок (Салтыкова-Щедрина, Котовского и Калинина) и две дворовых территории.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле благоустроили пять дворов и две общественные территории. На программу было выделено 217 млн рублей.