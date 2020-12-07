В Нижнем Тагиле парк «Народный» огородят забором за 7 млн рублей

В следующем году территорию тагильского парка «Народный» огородят забором. На работы планируется потратить почти 7 млн рублей. Деньги уже предусмотрены в бюджете города на 2021 год. Ранее чиновники сообщали, что высота ограждения будет достигать 1,5 метра.

Необходимость установки забора вокруг парка «Народный» начали обсуждать более года назад, после того как на его территории участились акты вандализма. В начале апреля 2019 года неизвестные пытались украсть беговой тренажёр со спортивной площадки, но им помешали правоохранители. Позже другие люди, устроившие посиделки в парке, оторвали от креплений детскую карусель и бросили её на лёд реки Тагил.