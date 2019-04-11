«Очень удивляет отношение людей». В парке «Народный» в Нижнем Тагиле вандалы пытались утащить тренажёр

В Нижнем Тагиле в новом парке «Народный» в пойме реки Тагил орудовали вандалы. Неизвестные пытались украсть беговой тренажёр со спортивной площадки, но им помешали правоохранители.

«Сотрудники полиции позвонили, попросили помочь им. Они обнаружили открученный уличный тренажёр. Дорожники этот тренажёр уже увезли, будем устанавливать заново. Украсть мы его не дали», — рассказал АН «Между строк» глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

По словам Мальцева, это не первый пример вандализма в «Народном». В начале зимы, сразу после того, как в парке установили деревянные беседки, отдыхающие тагильчане чуть не устроили в одной из них пожар — решили пожарить шашлык. После зимы от действий вандалов пострадала и новая песочница.

«Подрядчик совсем недавно проводил работы по обслуживанию оборудования в парке. Мы столкнулись с тем, что люди воруют даже крепежи! Тут вопрос не в дополнительной охране и санкциях. Мы это уже проходили на набережной. Нельзя всё время охранять и злого пса пускать. У людей должно поменяться отношение. Меня очень удивляет позиция людей. Мы же для них, для их детей это всё делаем. В парке очень много людей гуляет, место получилось востребованным, там хорошо, красиво, просторно. Для нас эта ситуация очень тревожная», — заключил Геннадий Мальцев.

Глава района также добавил, что к лету на берегу реки планируется установить лежаки для загорающих. Чиновник выразил беспокойство по поводу того, что люди могут быстро их сломать. Добавим, что в парке «Народный» до сих пор нет видеонаблюдения.