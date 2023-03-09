В Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду и мокрый снег

Сегодня, 9 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области ожидается мокрый снег и метель с порывами ветра до 18 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве отмечают, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями есть риск обрывов линий электропередач и возникновения аварий на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

Также из-за сильного ветра возможны повреждения кровли жилых домов в частном секторе и дачных построек, падение неустойчивых конструкций или деревьев. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, велика вероятность отмены междугородних автобусных рейсов.

В МЧС рекомендуют свердловчанам быть внимательными и соблюдать все меры безопасности, а в случае ЧП звонить по единым номерам экстренных служб — 102 или 112.