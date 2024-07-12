В Нижнем Тагиле отремонтируют социальное жильё на 60 млн рублей

В Нижнем Тагиле администрация города выделила 60 млн рублей на ремонт социального жилья. На данный момент уже отремонтированы и готовы к заселению 16 однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир, которые находятся на улицах: Пархоменко, Жуковского, Удовенко, Аганичева, Быкова, Красноармейской, Вогульской, Черноморской, Ильича, Тимирязева, Черемшанской и Красногвардейской.

В квартирах заменили окна и двери, электропроводку, сантехнику, приборы отопления. Установили новые газовые и электроплиты, сделали половое покрытие, стены и потолки. Всего в этом году отремонтируют 71 помещение.

«На ремонт ещё 51 помещения заключены договоры с подрядными организациями, на 4 объекта готовится конкурсная документация. Сразу после завершения работ квартиры будут распределены между гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий», — сообщили АН «Между строк» в пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По информации мэрии, на 1 января 2024 года в очереди на социальное жильё в городе стояли 1528 семей. В реестре не расселённых многоквартирных, аварийных и подлежащих сносу значатся 65 домов, в которых проживает 667 семей.

Напомним, что в феврале 2024 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье (Халатность) после публикации в СМИ информации о пенсионере-инвалиде из Нижнего Тагила. Ранее пожилые супруги, живущие в доме № 37 на улице Юности, обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с жалобой на плохие условия проживания в муниципальной квартире.