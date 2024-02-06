Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после публикации в СМИ информации о пенсионере-инвалиде из Нижнего Тагила, который пожаловался Путину на невыносимые условия проживания в муниципальной квартире  

Следственным управлением СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нарушения прав пенсионера-инвалида из Нижнего Тагила, проживающего в непригодных для жизни условиях. Мужчина сообщил о своей проблеме на прямую линию с Владимиром Путиным в конце 2023 года.

Напомним, пожилые супруги, живущие в доме № 37 на улице Юности, в конце года обратились за помощью к президенту с жалобой на ужасные условия проживания в муниципальной квартире. Вопрос пожилой пары не попал в эфир, но ситуацию взяли под контроль активисты из свердловского подразделения «Народного фронта». После встречи с пенсионерами сотрудники были поражены тому, в каких условиях они живут, и следом обратились в разные инстанции, чтобы восстановить права инвалида.

В администрации Нижнего Тагила смотрят на ситуацию иначе и объясняют, что мужчина с ограниченными возможностями зарегистрирован по другому адресу и в договор найма не включён.

«Как сообщили в управлении по учёту и распределению жилья Нижнего Тагила, комната на улице Юности, 37 предоставлена женщине временно (на один год) по договору найма, до обеспечения жильём в порядке очерёдности по соцнайму. На момент передачи комната была в хорошем состоянии. О состоянии общего имущества (ванной, кухни, коридора и лестничного пролёта) наниматель знала. Это места общего пользования, и за их ремонт отвечает управляющая компания. Жители обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии. Добавим, что в этой комнате никто не зарегистрирован. Наниматель и её муж (инвалид 2-й группы) зарегистрированы по разным адресам. В договор найма муж также не включён. По информации управления жилищного и коммунального хозяйства, в доме № 37 на улице Юности имеется 163 комнаты. С 19.05.2023 дом обслуживает ООО “Халцедон”. Все работы на общем имуществе выполняются в соответствии с решением общего собрания. Вопрос о проведении ремонта мест общего пользования необходимо рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, определить источник финансирования данных работ. Протокол направить в управляющую организацию для выполнения работ. В случае неисполнения данного решения обратиться в органы государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации», — сообщает пресс-служба мэрии.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий и мерах, принимаемых для восстановления прав мужчины.