Пенсионер-инвалид из Нижнего Тагила обратился к Путину из-за невыносимых условий проживания в муниципальной квартире 

Пожилые супруги, живущие в доме № 37 на улице Юности в Нижнем Тагиле, в конце 2023 года обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным с жалобой на ужасные условия проживания в муниципальной квартире. Тогда в эфире их вопрос не прозвучал, но проблема тагильских пенсионеров не осталась без внимания. После эфира ситуацию взяли на контроль сотрудники свердловского подразделения «Народного фронта». В январе активисты приехали в гости к супругам, чтобы лично посмотреть на обстановку, в которой находятся пенсионеры.

По словам 75-летнего Андрея Анатольевича, они с женой переехали сюда в прошлом году после того, как их дом был признан аварийным. Администрация города предоставила эту жилплощадь как временную, пока не будут найдены средства на приобретение благоустроенной квартиры. Активисты «Народного фронта» были поражены тому, в каких условиях проживают люди.

По официальным данным, здание было построено в 1971 году и имеет износ 44%. В доме периодически отключают воду, жильцы пользуются общей душевой, которая находится в ужасном состоянии и не приспособлена для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья, как Андрей Анатольевич. Стены на этажах покрыты плесенью, а в комнате сыро и холодно. Чтобы уберечься от морозов, пенсионеры утепляют стены и окна подушками.

«Семья ходила в несколько инстанций с просьбой переселить их, так как муж-инвалид не может принять душ самостоятельно в непригодных для него условиях. Каждый раз семья получала отказ. И теперь мы обратились в администрацию города, Следственный комитет и прокуратуру, чтобы права инвалида были восстановлены, если они были нарушены. И самая главная наша задача — чтобы людям предоставили жильё, пригодное для жизни. В целом мы увидели, что очень много жалоб именно по аварийному жилью в Нижнем Тагиле. Сейчас у нас в работе все поступившие обращения», — пояснил АН «Между строк» региональный руководитель «Народного фронта» Вадим Савин.

Администрация города видит ситуацию иначе и объясняет, что мужчина с ограниченными возможностями зарегистрирован по другому адресу и в договор найма не включён.

«Как сообщили в управлении по учёту и распределению жилья Нижнего Тагила, комната на улице Юности, 37 предоставлена женщине временно (на один год) по договору найма, до обеспечения жильём в порядке очерёдности по соцнайму. На момент передачи комната была в хорошем состоянии. О состоянии общего имущества (ванной, кухни, коридора и лестничного пролёта) наниматель знала. Это места общего пользования, и за их ремонт отвечает управляющая компания. Жители обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии. Добавим, что в этой комнате никто не зарегистрирован. Наниматель и её муж (инвалид 2-й группы) зарегистрированы по разным адресам. В договор найма муж также не включён. По информации управления жилищного и коммунального хозяйства, в доме № 37 на улице Юности имеется 163 комнаты. С 19.05.2023 дом обслуживает ООО “Халцедон”. Все работы на общем имуществе выполняются в соответствии с решением общего собрания. Вопрос о проведении ремонта мест общего пользования необходимо рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, определить источник финансирования данных работ. Протокол направить в управляющую организацию для выполнения работ. В случае неисполнения данного решения обратиться в органы государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации», — сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в феврале прошлого года депутаты профильной комиссии Нижнетагильской городской думы пришли к выводу, что содержание объектов жилого муниципального фонда приносит городской казне только убытки.