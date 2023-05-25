В Нижнем Тагиле отремонтируют провиантские склады

Администрация Нижнего Тагила разместила заявку на портале госзакупок на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Магазин провиантский нижний» на улице Уральской, 2а. Стоимость контракта оценивается в 1,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, архитектурные решения не должны нарушать историко-архитектурный облик здания и обязаны обеспечивать сохранность объекта культурного наследия. Проектные решения необходимо разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с применением современных, износоустойчивых и экологически чистых материалов, гарантирующих надёжную и безопасную эксплуатацию объекта культурного наследия. При разработке научно-проектной документации подрядчик должен предусмотреть комплекс работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвала.

Провиантские склады являются самыми старинными зданиями в городе. «Магазин провиантский нижний» построен в середине XVIII века в стиле петровского барокко по заказу Никиты Акинфиевича Демидова. Он был предназначен для хранения запасов продовольствия тагильских заводов. В настоящее время используется в качестве фондохранилища Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».