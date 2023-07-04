В Нижнем Тагиле отремонтируют остановку «Бондина» на улице Кулибина за 1,27 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на обустройство остановки общественного транспорта «Бондина» на улице Кулибина. На эти работы из местного бюджета выделено 1 млн 272 тысячи рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить обустройство остановки, оборудовать её для использования маломобильными гражданами. Также будет обновлён сам остановочный комплекс и озеленена территория вокруг него.

К работам подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта, а закончить к 31 августа 2023 года. Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 7 июля.