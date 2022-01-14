В Нижнем Тагиле отремонтируют две детские поликлиники — на Вые и Вагонке — в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

На ремонт поликлиники на улице Черных, 28 власти выделят 18 млн 746 тысяч рублей. Согласно проекту договора, все работы по ремонту здания должны быть завершены до 30 июня 2022 года.

Подрядчик обновит фасад здания и внутреннюю отделку. Кроме того, будут заменены полы, установлены новые двери и окна. Также обновятся системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Детская поликлиника на Вагонке (Окунева, 32) уже во второй раз разместила тендер на капитальный ремонт на сумму 51 млн 561 тысячу рублей. В предыдущей закупке, которая была размещена в декабре 2021 года, ни один подрядчик так и не подал заявку на участие в торгах.