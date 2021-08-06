В Нижнем Тагиле отремонтированная в рамках региональной программы по благоустройству площадка для отдыха осталась бесхозной, стала местом сбора маргиналов и утонула в мусоре

В Нижнем Тагиле жители дома № 31 на улице Первомайской жалуются на площадку для отдыха со скамейками, которую облюбовали жильцы стоящего рядом общежития. Сложность ситуации ещё и в том, что облагороженная территория фактически является бесхозной, поэтому над ней нет контроля ни со стороны управляющих компаний, ни со стороны администрации города.

Двор благоустроили в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году. Символический «первый камень» тогда приехал закладывать мэр города Владислав Пинаев. На территории дома № 41 на улице Газетной была заасфальтирована дорожка, построена парковка и организована площадка для отдыха между соседними домами.

Как рассказала жительница дома № 31 Наталья, на скамейках каждый день с утра до ночи собираются компании, которые распивают спиртные напитки и мусорят. Но при этом уборкой территории никто не занимается.

«Тут обычно всё в стекле. Приходят из местного общежития. У них есть развлечение: они берут бутылки и разбивают их. Однажды одна девушка из этой компании захотела в туалет и просто села посреди дорожки. Уже всё изгадили», — жалуется Наталья.

По словам девушки, жильцы несколько раз обращались в управляющую компанию, чтобы она нашла человека для уборки территории. Однако в УК ответили, что это место с лавочками раньше принадлежало дому № 41 на улице Газетной, но тот дом отказался от него и теперь площадка никому не принадлежит.

Представитель управляющей компании ООО «Уралэкспо-НТ» подтвердил АН «Между строк», что зона отдыха не входит в состав общедомовой территории дома на Первомайской. По словам специалиста, жители этого дома ранее пытались оформить этот земельный участок. Однако собственникам так и не удалось получить разрешение в управлении архитектуры и градостроительства в тех границах, которые они хотели.

«Мы также предпринимали меры по установлению соглашения с другой управляющей компанией, которая обслуживает Газетную, 41, о том, чтобы составить график очерёдности уборки этой территории, но, к сожалению, не смогли найти компромисс и прийти к договорённости. Поэтому разово мы выполняем работы по содержанию этой территории. В настоящее время там запланирована работа по приведению её в порядок ко Дню города», — прокомментировал представитель ООО «Уралэкспо-НТ».

Жильцы дома надеются, что проблема решится в ближайшее время.