Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчиков для благоустройства пяти дворов и общественных территорий

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурсы на благоустройство пяти дворов и общественных территорий. Работы будут выполняться в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». За приведение в порядок дворов чиновники готовы заплатить 112,58 млн рублей. Компания, которая выиграет конкурс, должна будет сделать дворы на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённую площадку в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса.

В районе дома № 37 по улице Вязовской появятся игровая и спортивная площадки, две парковки общей вместимостью 16 машимомест, а на улице Газетной планируется организовать площадку для отдыха. В жилом квартале на проспекте Ленина организуют несколько парковок и детских игровых комплексов. В Пионерском сквере на Вагонке построят велосипедную дорожку, стадион для мини-футбола и установят тренажёры для воркаута.

На благоустройство общественных территорий планируется потратить 98 млн рублей. Подрядчик должен будет реконструировать Пионерский сквер по ул. Ильича и Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный». Чиновники уже утвердили дизайн-проекты этих и дворовых территорий.

Победители аукционов, которые и займутся благоустройством утверждённых свердловским министерством энергетики и ЖКХ объектов, определятся в середине апреля. Все работы должны быть завершены до 1 ноября.