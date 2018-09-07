В Нижнем Тагиле отопительный сезон начнётся 17 сентября

Мэрия Нижнего Тагила объявила примерную дату начала отопительного сезона. Коммунальщики планируют начать подавать тепло в многоквартирные дома, а также детские сады, школы и другие социальные объекты города 17 сентября. Об этом сегодня во время совещания по подготовке к отопительному сезону сообщил врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что все коммунальщики готовятся к 17 сентября, но «всё ещё зависит от погоды». Возмутило Пинаева отсутствие у УВЗ в этот ответственный период главного энергетика.

«Я попрошу подготовить письмо на имя [исполнительного директора УВЗ Владимира] Рощупкина за моей подписью о докладе готовности ТЭЦ “Уралвагонзавода” к началу нового отопительного сезона и причинах отсутствия главного инженера... или главного энергетика. Кто у них отвечает за отопительное хозяйство? Завтра с [гендиректором УВЗ Александром] Потаповым переговорю на эту тему ещё отдельно. Это не междусобойчик, а на самом деле серьёзное мероприятие — подготовка к началу отопительного сезона», — отметил Владислав Пинаев.

Руководители организаций, обеспечивающих тагильчан теплом, отчитались перед Пинаевым о состоянии сетей и их готовности к работе в зимних условиях. Начальник ЖКХ Егор Копысов отметил, что сегодня к отопительному сезону готовы 98,7% жилого фонда. Замечания среди прочих получили управляющие компании «Теплотехник» и «ТагилСити».

«Есть замечания к компаниям от ресурсоснабжающих организаций. Не сданы сегодня компанией “Стандарт” дома на посёлке Старатель, 11 домов. Также большое количество замечаний по компании “КПД” в Дзержинском районе, по подготовке узлов учёта тепловой энергии. Есть вопросы и к ТСЖ», — отметил Егор Копысов.

На следующей неделе управление ЖКХ вместе с сотрудниками прокуратуры проведёт внеплановую проверку в ряде управляющих компаний и ТСЖ.

К отопительному сезону готовы все учреждения культуры и здравоохранения, уверяют в тагильской мэрии, почти все спортивные объекты. Сейчас ведётся работа над устранением замечаний к «Горэнерго» и санаторию «Руш». В середине июня прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш пригрозил конкурсному управляющему банкротящегося МУП «Горэнерго» Азату Юсупову уголовной ответственностью за возможный срыв отопительного сезона на Вагонке в этом году. Он отметил, что предприятие-банкрот не выполняет обязательства по подготовке сетей и оборудования к работе в новый отопительный период. Напомним, после банкротства МУП «Горэнерго» и весь его имущественный комплекс будет передан муниципальному предприятию «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС). При этом в августе МУП «НТТС» также подало иск о своём банкротстве в арбитражный суд Свердловской области. Задолженность муниципального предприятия составляет несколько десятков миллионов рублей.

Сейчас мэрия ведёт переговоры по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города с АО «Облкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова). Планируется, что в результате заключения соглашения МУП «НТТС» будет поглощён «Облкоммунэнерго».