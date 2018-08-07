Мэрия Нижнего Тагила начала банкротить НТТС для передачи сетей «Облкоммунэнерго»

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС) подало иск о своём банкротстве в арбитражный суд Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. По информации Fedpress.ru, задолженность муниципального предприятия составляет 34 млн рублей. На днях иск к теплосетям подала компания «Энергосбыт Плюс», которая требует взыскать с НТТС около четырёх миллионов рублей.

Накануне врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл встречу с теплоснабжающими организациями города. Градоначальник отметил, что банкротство НТТС никоим образом не повлияет на подготовку предприятия к отопительному сезону. По словам представителя компании Михаила Кручинина, это техническая процедура, которую предприятие должно пройти, чтобы соблюсти закон.

«Это было сделано 1 августа, так как НТТС осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере производства и передачи тепловой энергии и является субъектом естественной монополии. В соответствии со ст. 9 данного закона руководитель предприятия был обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом», — заявил Кручинин.

Напомним, в настоящее время некоторые сложности с подготовкой сетей и оборудования к работе в новый отопительный период существуют у банкротящегося МУП «Горэнерго». После банкротства предприятия весь его имущественный комплекс будет передан НТТС. Руководить НТТС и подготовкой города к новому отопительному сезону будет директор МУП «Тагилэнерго» Сергей Козлов.

Одновременно мэрия ведёт переговоры по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города с АО «Облкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова). Планируется, что в результате заключения соглашения МУП «НТТС» будет поглощён «Облкоммунэнерго».