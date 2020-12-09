В Нижнем Тагиле открывается мастерская Деда Мороза

Нижнетагильский музей изобразительных искусств уже второй год подряд накануне новогодних праздников открывает мастерскую Деда Мороза (8+). Это серия мастер-классов, на которой дети и взрослые смогут своими руками создать необычные подарки и сувениры.

Мастерская откроется во втором здании музея на Уральской,4 в эту субботу, 12 декабря. С 14:00 до 17:30 пройдёт пять мастер-классов. Гостям предложат сделать игрушку в виде символа года, быка, в технике сухого валяния, цветы из ткани, открытку в технике квиллинга, новогодний магнит из самозатвердевающей глины.

Тем, кто интересуется народной культурой и традициями, понравится мастер-класс «Весёлая козочка» по созданию тряпичной куклы. Как отмечают в музее, коза — постоянный символ Нового года и Рождества, она олицетворяет плодородие и богатство в народной культуре многих народов мира. Народной куклой можно украсить ёлку, а можно её преподнести в подарок.

Вход в музей и каждый мастер-класс оплачиваются отдельно. Записываться на мероприятия организаторы просят заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47.