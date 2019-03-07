В Нижнем Тагиле открывается центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства при участии администрации Нижнего Тагила открывает в городе своё представительство по Горнозаводскому округу. О его открытии в рамках пресс-ланча с участием первого заместителя главы администрации города Вячеслава Горячкина сообщили представители организации — заместитель директора областного фонда Валерий Пиличев и руководитель представительства фонда и центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин подчеркнул, что поддержка областного фонда оказывает положительный эффект на развитие бизнеса в Нижнем Тагиле ещё до открытия центра.

«В Нижнем Тагиле зарегистрировано около 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому для нас важно расширение возможностей поддержки. Муниципалитет заинтересован в том, чтобы областные инструменты стали доступнее для предпринимателей города, чтобы больше наших бизнесменов получили финансовую и образовательную поддержку от областного фонда», — сказал вице-мэр.

По официальным данным, в Нижнем Тагиле зарегистрировано 11 123 субъекта малого и среднего предпринимательства, всего в этой сфере трудится 19,7 процента тагильчан.

Запуск центра оказания услуг для предпринимателей «Мой бизнес» намечен на май 2019 года, в нём планируется оказывать различные виды поддержки бизнесменам — от регистрации ИП и юрлиц, подачи заявлений на открытие счетов в банках до привлечения заёмных средств, инвестиций и развития экспорта. По словам главы центра Сергея Федореева, в городе уже выбрана площадка для размещения центра, в её помещениях идут ремонтные работы. Он уточнил, что на базе центра будет запущена коворкинг-зона.

«Мы планируем оказывать не только финансовую поддержку для предпринимателей, но и проводить различные образовательные программы, а также разработаем комплекс инструментов, актуальных для предпринимателей Нижнего Тагила. В планах — проведение мероприятий с участием спикеров мирового уровня, консультирование предпринимателей со специалистами Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, юристами, экспертами по кадрам и продвижению. Задача нашего Центра — оказать необходимую поддержку в зависимости от потребностей предпринимателя », — рассказал Сергей Федореев.

По информации замдиректора фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, в 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области выделено более миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

«Особое внимание в национальном проекте развития малого и среднего бизнеса уделяется моногородам. Поэтому Нижний Тагил является приоритетной территорией, и для нас важно, чтобы как можно больше предпринимателей города смогли воспользоваться инструментами поддержки. Но кроме Тагила, задача представительства — работать и с другими городами Горнозаводского управленческого округа», — сказал Валерий Пиличев.

Глава центра Сергей Федореев подчеркнул, что ещё до официального открытия центра «Мой бизнес» предприниматели города могут напрямую обращаться к нему с вопросами.

«Цель нашего центра — обеспечение доступности областных и федеральных финансовых инструментов поддержки для малого и среднего бизнеса: займов, кредитов под льготные проценты, поручительств по банковским кредитам, консультирование по вопросам создания и ведения бизнеса. Поэтому уже сегодня предприятия малого и среднего бизнеса могут обращаться с любыми вопросами лично ко мне по телефону +7 912 283 98 01», — заявил он.

В качестве примера компании, с которой представительство фонда планирует начать работу, участникам пресс-ланча представили группу компаний «МонолитТрансСтрой» — производителя различных строительных материалов. Директор компании Александр Лазарев рассказал не только о планах развития предприятия, но и обозначил основную проблему — трудности таких предприятий, как ООО ГК «МонолитТрансСтрой», с нехваткой оборотных средств при работе с крупными компаниями, которые платят постфактум.

«Наши заказчики — это крупные компании и министерства. Оплата за заказ поступает после отгрузки товара, то есть по сути ты производишь за свои деньги. В связи с чем всегда не хватает оборотки, поэтому мы планируем воспользоваться займом областного фонда и взять 5 миллионов рублей по льготной ставке», — отметил Александр Лазарев.

Сотрудничество компании и областного фонда поддержки предпринимательства позволит компании закрыть вопрос с нехваткой собственных финансовых ресурсов. Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле заверил, что в самое ближайшее время заявка ООО ГК «МонолитТрансСтрой» будет рассмотрена.