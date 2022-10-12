В Нижнем Тагиле открылся штаб помощи семьям мобилизованных

Сегодня, 12 октября, в Нижнем Тагиле открылся штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он расположен в отделе социально-правовой поддержки Городского дворца молодёжи на улице Октябрьской Революции, 44.

В мэрии отметили, что семьям мобилизованных граждан будет оказываться поддержка со стороны органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, бытовая помощь и юридические консультации, а также услуги психолого-педагогического сопровождения.

В состав штаба вошли руководители различных структур, в том числе полицейские, специалисты управления социальных программ и семейной политики и управления образования. Дополнительно к работе подключены 20 волонтёров.

Центр помощи мобилизованным тагильчанам будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в кабинете № 48 на Октябрьской Революции, 44. Также специалисты запустили горячую линию, на которой можно оперативно получить ответы по всем вопросам, связанным с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией. Звонки принимаются по телефонам: 8 (900) 032-29-34, 8 (3435) 34-29-34.

Напомним, в Нижнем Тагиле волонтёры с начала мобилизации проводят сбор вещей для призывников. Так, гуманитарную помощь в здании медколледжа собирает нижнетагильское отделение Красного Креста.

О том, какие вещи и лекарства нужно приобрести мобилизованным, АН «Между строк» рассказывает в этом гайде.