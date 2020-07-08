В Нижнем Тагиле открылся кризисный центр «Малыш и мама»

Сегодня в Нижнем Тагиле после ремонта открылся кризисный центр «Малыш и мама». В нём будут помогать беременным женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, многодетным семьям, матерям и отцам одиночкам, жертвам домашнего насилия. На ремонт и обустройство центра компания ЕВРАЗ выделала около 1,4 млн рублей.

Руководитель Свердловской региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства "Дар жизни”» Екатерина Ромашко дважды подавала заявку на участие в благотворительном конкурсе ЕВРАЗа «Город друзей – город идей» на создание кризисного центра. В конце 2018 года около 1 млн рублей было направлено на капитальный ремонт помещений в цокольном этаже жилого дома по улице Горошникова, 68. После ремонта, в начале 2020 года, компания пожертвовала ещё 400 тысяч рублей на оборудование кризисного центра мебелью, оргтехникой, текстилем.

Как отмечают в пресс-службе ЕВРАЗа, в центре «Малыш и мама» помогают семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, беременным женщинам, которые боятся, что не справятся с материнством, женщинам, подвергающимся домашнему насилию, оставшимся без крыши над головой.

До конца года в центре «Малыш и мама» планируют помочь 350 кризисным беременным женщинам и их семьям. Специалисты готовы оказать бесплатную юридическую, социальную и психологическую помощь, проводить курсы по домоводству, учебные, досуговые и профориентационные занятия для детей.

Центр работает по адресу улица Горошникова, 68, подъезд №3, цокольный этаж.