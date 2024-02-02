В Нижнем Тагиле открыли ещё один исправительный центр для осуждённых

В Нижнем Тагиле расширяется сеть исправительных центров ГУФСИН для осуждённых. Очередной участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), открылся в Нижнем Тагиле на базе ИК-13. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ведомства. Он рассчитан на 83 мужчин, осуждённых к принудительным работам, и расположен на территории колонии.

Отмечается, что исправцентр был оборудован на средства, полученные от деятельности осуждённых колонии. Сумма затрат на обустройство УФИЦ составила 9 млн рублей, которые были потрачены на покупку мебели, инвентаря и оборудования.

Это уже десятый исправительный центр, открытый на территории Свердловской области. В таких учреждениях содержатся лица, чей вид наказания не связан с лишением свободы. У каждого из таких осуждённых есть возможность свободного выхода в город и выбора досуга. Тем не менее, по словам представителей ГУФСИН России по Свердловской области, каждый из них находится под круглосуточным контролем сотрудников исправительной системы.

Тема организации исправительных центров в Нижнем Тагиле особенно актуальна, поскольку в черте города находится большое количество колоний. Это колонии № 12, 13, 5 и женская № 6, следственный изолятор № 3, лечебное исправительное учреждение № 51.

Обустройство одного из исправительных центров на ГГМ на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума ЖКХ получило широкий общественный резонанс летом 2022 года, поскольку ИЦ предполагалось разместить в спальном районе города по соседству со школой № 90. Родители учащихся школы вместе с местными жителями, недовольными таким соседством, в начале 2024 года обратились с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и не допустить открытия УФИЦ. Подробнее о ситуации читайте в материале АН «Между строк».

Напомним, в декабре 2023 года журналист АН «Между строк» побывал в единственном на сегодня женском исправцентре в Свердловской области — УФИЦ при ИК-6 Нижнего Тагила. О том, чем занимаются и как живут осуждённые женщины, можно почитать здесь.