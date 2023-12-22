«Они такие же люди, как и все мы». Сотрудники ГУФСИН провели пресс-тур по женскому исправцентру при ИК-6 в Нижнем Тагиле 

С 2017 года в России появился новый вид наказания для осуждённых в форме принудительных работ. С этого момента ФСИН России развернула во многих регионах масштабную работу по обустройству изолированных участков, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ, исправцентр), где осуждённые с таким видом наказания имели бы возможность отбыть его. Особенно активно эта работа ведётся в Свердловской области, где на сегодня существует уже семь подобных пенитенциарных учреждений. Последний на текущий момент открылся этой осенью в Екатеринбурге при ИК-10. Пока что единственный в области женский исправцентр при ИК-6 находится в Нижнем Тагиле. 21 декабря представители ГУФСИН России по Свердловской области провели экскурсию по УФИЦ при ИК-6 и рассказали о работе учреждения. Журналист АН «Между строк» побывал в тагильском исправцентре и узнал о том, как осуждённые пытаются вернуться к нормальной жизни.

Одна из таких осуждённых — 35-летняя Мария. Получив 2,5 года колонии по «наркотической» статье, она попала в тюрьму. За хорошее поведение суд вскоре смягчил ей режим пребывания, заменив заключение под стражей на принудительные работы. Уже в исправцентре при колонии девушка освоила профессию повара и была трудоустроена на комбинате общественного питания «Уралхимпласта».

«Сама по себе я человек коммуникабельный и быстро влилась в коллектив. Попав в колонию, я недолго проработала на швейной фабрике, потом оказалась в исправцентре и устроилась здесь, в столовой. Хоть в тюрьме я провела не так много времени, его мне хватило, чтобы многое осознать, о многом подумать. Знаете, о некоторых заключённных говорят, мол, попали не в ту компанию и прочее. В моём случае это не так. Я сама оступилась и понимаю свою ошибку», — рассказала Мария.

На рабочем месте она не только хорошо зарекомендовала себя, но и обрела семью. Мария познакомилась с мужчиной, который приходил в столовую на обед, и влюбилась, вскоре они поженились. Сейчас Мария получила право отбывать наказание вне исправцентра и переехала к мужу. В январе у неё появится право на УДО, получить которое есть все шансы, уверена начальник УФИЦ при ИК-6 Нижнего Тагила Алёна Уткина.

Тем не менее девушка продолжает отбывать наказание, поэтому должна строго соблюдать правила: отмечаться в УФИЦ согласно графику, вовремя приходить на работу и возвращаться домой. В любое время ей могут позвонить по видеосвязи, приехать без предупреждения домой и проверить, чем она занимается. Марии строго запрещено употреблять алкоголь или наркотики. Нарушение этих правил может повлечь возвращение в тюрьму. Для этого осуждённой требуется всего одно злостное нарушение правил или три незлостных. Впрочем, девушка не переживает, ведь уже привыкла строго следовать правилам и вести правильный образ жизни.

«Мария является примером для наших осуждённых, образцом счастливой женщины. Весь негатив в её жизни остался в прошлом. Мы к нему не возвращаемся, а движемся в светлое будущее. Находясь в местах лишения свободы, она создала семью и сегодня живёт с мужем за пределами УФИЦ. Семья у них благополучная, мы знакомы с её мужем, поэтому знаем, что у них всё хорошо. Наряду с Марией здесь трудоустроены семь осуждённых на различных должностях. Это и повара, и мойщики посуды. Коллектив принимает их положительно. Думаю, что наши подопечные находят тут и поддержку, и понимание. В таких условиях намного проще социализироваться в обществе и вернуться к нормальной жизни. Они такие же люди, как и все мы. Кто-то оступился, порой даже не по своей воле», — поделилась с журналистами Алёна Уткина.

Начальница УФИЦ отмечает, что столовая «Уралхимпласта» стала одной из первых организаций, с которыми у ГУФСИН региона началось сотрудничество в сфере найма на принудительные работы. Те, кто здесь трудится, участвуют в жизни коллектива, получают заработную плату. Одна из главных задач, которую ставит перед собой руководство УФИЦ, — возможность осуждённым остаться на предприятии после отбывания наказания.

«Мы сотрудничаем с исправительными центрами с 2021 года. Это, безусловно, взаимовыгодное сотрудничество. Мы восполняем собственный дефицит кадров, а учреждение ГУФСИН проводит работу по социализации своих подопечных. Стоит признаться, что не всё было радужно с самого начала. Были разные моменты, у многих девчонок очень непростая судьба. Тем не менее мы находили выход из ситуации, администрация УФИЦ была с нами всегда на связи. Эти девочки для нас — это в первую очередь наши сотрудницы. Совсем не важно, что у них за плечами. Сейчас они заводят семьи, имеют возможность видеться с близкими. Если кто-то из них хорошо проявил себя, мы номинируем их на доску почёта. Мы однозначно видим положительный результат совместной работы», — рассказала начальник отдела кадров «Уралхимпласта» Оксана Машкова.

Несмотря на то, что подопечные УФИЦ не имеют права выбора места работы, он делается исходя из личностных особенностей осуждённых, их умений и навыков. По словам сотрудников администрации УФИЦ, в Нижнем Тагиле есть ряд предприятий, с которыми в этом направлении налажено сотрудничество. Важным партнёром ГУФСИН является МУП «Тагильский трамвай», где осуждённые женщины работают кондукторами в городском электротранспорте.

Одной из таких сотрудниц является подопечная УФИЦ Елена. Женщина была осуждена по статье 228 УК РФ на 13 лет. Половину этого срока она провела в колонии, после чего была переведена в исправцентр. Последние два года она работает в трамвайном депо.

«Мой приговор — это, так скажем, последствия необдуманных поступков. Не дай Бог никому попасть в тюрьму. Сейчас я проживаю в УФИЦ, работаю, получаю достойную зарплату. Разница режимов с колонией, конечно же, есть. Здесь мы вольные люди, пользуемся всем тем, чем могут пользоваться люди на свободе. Нужно только следовать простым правилам. У нас есть право на отпуск, больничный. В исправцентр я вовзращаюсь с работы как в общежитие. Конечно же, за нами ведётся надзор и отношение строгое, но на то мы и осуждённые. А так ничего особенного нет. Не думаю, что на отношение кто-то может обидеться. У нас никого не обижают», — считает Елена.

Женщине осталось отбыть ещё четыре года. Она намерена подать ходатайство на УДО и вернуться к семье. На воле её ждут сын и дочь.

Заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренний службы Екатерина Закачурина рассказала журналистам, что исправительный центр при ИК-6 является типовым. По всей России уже создано более 300 подобных учреждений, семь из них располагаются на территории Свердловской области. Сотрудница ФСИН напомнила, что наказание осуждённых в исправцентре не связано с лишением свободы. В личное время у каждого из них есть возможность свободного выхода в город и выбора досуга. Тем не менее каждый осуждённый находится под круглосуточным контролем представителей УФИЦ. Екатерина Закачурина подчеркнула, что основным фактором правопослушного поведения подопечных ИЦ является их внутренняя мотивация, поскольку осуждённые сами стремятся оказаться в исправительных центрах. В УФИЦ при ИК-6 Нижнего Тагила на момент публикации содержатся 80 осуждённых женщин. Ещё 10 подопечных получили право проживания вне исправцентра со своими семьями.