В Нижнем Тагиле открыли движение по мосту на улице Красноармейской 

Мост на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле открыли сегодня, 8 ноября. Проект реконструкции приняли без замечаний, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, движение по мосту перекрыли 14 сентября. Завершить работы планировалось в течение трёх месяцев, но реконструкцию удалось выполнить быстрее.

Приемная комиссия, в состав которой были включены специалисты службы заказчика, эксплуатирующей организации, строительной компании и управления городским хозяйством до обеда осмотрели мостовой переход.

«Претензий к подрядчику не возникло. Схема организации движения по объекту осталась прежней. Примерно с 16 часов мост открыт для проезда транспортных средств», – рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.

Строители обновили асфальт на проезжей части и тротуарах, укрепили откосы и дно кюветов, очистили территорию от растительности. Компания должна была поднять пролёт моста на 20 миллиметров со стороны улицы Серова, а также заменить его опорные части.

Напомним, что мост перекрыли в середине сентября. Ремонт проводила местная компания ООО «Промтрансстрой». Теперь путепровод через реку Тагил на улице Фрунзе должен стать «постоянным действующим сооружением», но для этого необходимо ещё оформить документы. Ремонт обошёлся городу в 4,8 млн рублей.