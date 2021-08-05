Временный мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле сделают постоянным

Администрация города объявила конкурс на реконструкцию моста через реку Тагил на улице Красноармейской. Планируется, что после ремонта статус моста изменится и он станет «постоянным действующим сооружением». Конкурс опубликован на сайте госзакупок. Начальная стоимость работ составляет 4,8 млн рублей.

Напомним, ремонт моста на улице Красноармейской планируют уже несколько лет. Изначально этот мост возводился как дублёр моста на улице Фрунзе, когда тот был закрыт на реконструкцию.

«Для того чтобы оставить мост действующим и выполнить требования госстройнадзора, необходимо провести реконструкцию и довести его эксплуатационные характеристики до параметров объекта постоянной эксплуатации. С этой целью администрацией города проведены геодезические изыскания и обследование состояния конструктивных элементов, подготовлена проектно-сметная документация. Проект получил положительное заключение госэкспертизы», — отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Компания, выигравшая тендер, должна будет поднять первый пролёт моста со стороны улицы Серова на 20 миллиметров, а также заменить его опорные части. Строители обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, укрепят откосы и дно кюветов, очистят территорию от растительности.

Дорожное движение по мосту будет приостановлено только на период работы с опорами пролётного строения. Заявки на электронный аукцион принимаются до 13 августа 2021 года.

Ещё в 2017 году местные чиновники вели переговоры с региональными властями о сохранении моста, когда те требовали снести сооружение. В 2019 году Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал Службу заказчика городского хозяйства администрации Нижнего Тагила. Тогда отказ демонтировать мост обошёлся бюджету города в 50 тысяч рублей.