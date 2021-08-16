Ремонтировать мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле будет местная компания

Ремонтировать мост на улице Красноармейской будет тагильское ООО «Промтрансстрой». Информация опубликована на сайте госзакупок. Заявка компании оказалась единственной, поэтому конкурс считается несостоявшимся. Но поскольку она удовлетворяла всем условиям, то контракт будет заключён именно с «Промтрансстроем».

Планируется, что после ремонта статус моста изменится и он станет «постоянным действующим сооружением». Проект обойдётся городу в 4,8 млн рублей.

Компания поднимет первый пролёт моста на 20 миллиметров со стороны улицы Серова, а также заменит его опорные части. Строители обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, укрепят откосы и дно кюветов, очистят территорию от растительности.

Дорожное движение по мосту во время ремонта приостановят только один раз — на период работы с опорами пролётного строения.

Напомним, ремонт моста на улице Красноармейской планируют уже несколько лет. Изначально этот мост возводился как дублёр моста на улице Фрунзе, когда тот был закрыт на реконструкцию.

Ещё в 2017 году местные чиновники вели переговоры с региональными властями о сохранении моста, когда те требовали снести сооружение. В 2019 году Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал Службу заказчика городского хозяйства администрации Нижнего Тагила. Тогда отказ демонтировать мост обошёлся бюджету города в 50 тысяч рублей.