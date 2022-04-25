В Нижнем Тагиле открылась регистрация на площадки первой Квартирале 

Организаторы первой Квартирале в Нижнем Тагиле открыли регистрацию на события стартового уик-энда. 30 апреля и 1 мая гостей Квартирале ждёт насыщенная программа в разных районах города — от Старателя и Вагонки до Лебяжки.

Организатор Квартирале художница и исследовательница тагильского искусства Анна Киященко рекомендует регистрироваться на события заранее, поскольку число мест ограничено временем и форматом. Подробно с программой можно познакомиться в главном Telegram-канале «Уральской квартирале».

В субботу, 30 апреля, с 11:00 до 15:30 художники Аня Киященко и Александр Черепанов будут встречать гостей в своей квартире на улице Каспийской на Старателе. Ребята покажут свою коллекцию произведений искусства, а затем проведут экскурсию по посёлку Старатель. Регистрация здесь.

С 11:30 до 15:00 известный тагильский художник-график Николай Грачиков будет встречать гостей в своей мастерской на улице Ермака на Лебяжке. В мастерской Грачикова хранятся работы монументалиста Алексея Константинова, живописцев и графиков Вилена Мухаркина, Петра Бортнова, Натальи Бортновой, Владимира Наседкина, Евгения Вагина и других известных мастеров Нижнего Тагила. Гостям нужно пройти предварительную регистрацию.

С 15:30 до 18:30 художник, галерист Евгений Комухин проведёт экскурсию по своему дому-музею на проспекте Ленина. Пройти регистрацию можно по ссылке. Также Женя будет принимать гостей во второй день Квартирале в Нижнем Тагиле, 1 мая, с 12:30 до 15:30. Регистрация по ссылке.

С 14:00 до 18:00 пройдёт встреча с молодым художником, работающим под псевдонимом ЯПЁС, в его мастерской в подвале арт-кластера «Самородок» на Мира, 49/24. Вход свободный.

Во второй день Квартирале в Нижнем Тагиле, 1 мая, с 11:00 до 13:00 можно побывать в гостях у старшего научного сотрудника Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксении Баданиной. Чтобы послушать интересный рассказ, нужно зарегистрироваться на сайте.

С 15:00 до 17:00 художница Алиса Горшенина будет ждать гостей в своей квартире на улице Космонавтов. Зарегистрироваться можно здесь. А с 16:30 до 17:30 можно будет сходить в гости к художнице Лене Беловой в её квартиру на Вагонке.

С 18:00 до 19:30 намечена программа в пространстве Oliva Plants на Трикотажников, 1. Там гостей ждут инсталляция Ксении Лариной и её дочери, показ видеоарта тагильских художников и художниц. Вход свободный, регистрация не требуется.

Организаторы Квартирале в Нижнем Тагиле отмечают, что точные адреса локаций будут указаны в билете, который придёт на e-mail гостя после регистрации.

«Просим не распространять адреса и приходить в гости только тем составом, которым зарегистрировались. Мы особенно подчёркиваем это потому, что большинство площадок небольшие по размерам, а сам формат некоторых событий предполагает камерную обстановку. Мы просим проявить уважение к хозяевам локаций, которые открывают двери своих частных пространств незнакомым людям», — говорят организаторы.

Кроме того, в гости к Лене Беловой, Алисе Горшениной, Ане Киященко и Александру Черепанову, Ксении Баданиной и, возможно, Николаю Грачикову можно будет попасть и во второй уик-энд Квартирале, 7 и 8 мая.