В Нижнем Тагиле отец заплатит сыну 100 тысяч рублей за пинки в лицо и удары ремнём по голове

Тагильчанин заплатит родному сыну 100 тысяч рублей за то, что годами издевался над ним, наказывая за немытую посуду и неубранные вещи пинками в лицо и по пояснице, а также ударами ремнём по голове, рукам и ногам. Взыскания с мужчины компенсации морального вреда добилась прокуратура Дзержинского района.

«В результате преступных действий отца несовершеннолетний стал ранимым и необщительным, у него развилось расстройство сна, боязнь находиться в замкнутом пространстве. В связи с причинёнными переживаниями ребёнку потребовался курс психологической помощи», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

По данным прокуратуры, мужчина периодически выпивал. Воспитанием сына 2014 года рождения силовыми методами он занялся после того, как развёлся с женой. Тагильчанин в числе прочего тыкал ребёнка лицом в пол. Мужчину признали виновным в «причинении физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего лица» (ст. 117 УК РФ). Его лишили родительских прав, а сына передали матери.

Напомним, 14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Гособвинение просило для бизнесмена пять лет колонии. В день оглашения приговора на платформе change.org появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина за пересмотр дела бизнесмена. Её подписали уже почти 20 тысяч человек.