В Нижнем Тагиле отделение анестезиологии и реанимации ЦГБ № 4 отремонтирует местная компания «Винсара»

Капремонтом отделения анестезиологии и реанимации ЦГБ № 4 Нижнего Тагила займётся местное ООО «Строительная компания “Винсара”». Компания стала победителем аукциона, снизив начальную стоимость контракта с 36,9 млн до 32,3 млн рублей.

В конкурсе принимали участие всего две организации. Второй заявившийся участник — тагильское ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление», которое оценило работы в 32,48 млн рублей.

Специалисты «Винсары», согласно контракту, должны приступить к выполнению работ 11 июля и завершить ремонт к 22 октября 2022 года. Контрактом также предусмотрен технологический перерыв около 14 дней, необходимый для установки и монтажа медицинского оборудования.

Напомним, что вместе с капитальным ремонтом помещений отделения анестезиологии и реанимации ЦГБ № 4 Нижнего Тагила 20 июня разместила на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта поликлиники № 2 на улице Металлургов, 2б. Начальная цена контракта составляет 19 млн рублей.