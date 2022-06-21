В Нижнем Тагиле отремонтируют поликлинику на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле городская больница № 4 ищет подрядчика для капитального ремонта поликлиники № 2 на улице Металлургов, 2б. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок 20 июня.

Согласно документации, капитальный ремонт проведут на 4-м этаже поликлиники, также отремонтируют крыльцо здания, несколько помещений на 1-м и 3-м этажах и подвал. Начальная цена контракта составляет 19 млн рублей.

Заявки принимаются до 6 июля 2022 года. Предполагается, что все работы должны быть выполнены в течение 90 дней в три этапа. Первый этап подразумевает капитальный ремонт 4-го этажа за 45 дней, второй — ремонт подвала, 1-го и 3-го этажей за 30 дней, третий — ремонт крыльца за 15 дней.

Параллельно с капитальным ремонтом поликлиники № 2 ЦГБ № 4 планирует отремонтировать помещения отделения анестезиологии и реанимации. Аукцион на сумму 36,9 млн рублей на выполнение этих работ был размещён на сайте госзакупок 6 июня. Уже в этот четверг, 23 июня, будут подведены его итоги.