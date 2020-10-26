В Нижнем Тагиле осудили замначальника ИК-13 за хищение 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии

Замначальника ИК-13 Нижнего Тагила приговорили к 1,5 годам условно за растрату вверенного ей имущества, а именно — хищение 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии. Об этом сообщает телекомпания «Телекон». Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ИК-13 рассматривали в Тагилстроевском суде. При этом реальный срок — год тюрьмы — получил супруг осуждённой, которого она привлекла к своей незаконной деятельности.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу ещё в конце 2019 года. По версии следствия, сотрудница ФСИН, работая в должности завхоза, с мая 2017 года по март 2018 года, зная, что в столовой находятся излишки подсолнечного масла, решила их продать индивидуальному предпринимателю. Продукцию общей стоимостью более 150 тысяч рублей женщина вывезла за пределы колонии через КПП и передала своему сожителю. После этого она продала масло двумя партиями. За указанный период обвиняемой было похищено 3,5 тонны масла. После расчёта с покупателем тагильчанка была задержана сотрудниками УФСБ.