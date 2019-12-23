В Нижнем Тагиле будут судить замначальника ИК-13 за хищение 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии

В Нижнем Тагиле прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замначальника ИК-13 за растрату вверенного ей имущества колонии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, сотрудница ФСИН, работая в должности завхоза, с мая 2017 года по март 2018 года, зная, что в столовой находятся излишки подсолнечного масла, решила их продать индивидуальному предпринимателю. Продукцию общей стоимостью более 150 тысяч рублей женщина вывезла за пределы колонии через КПП и передала своему сожителю. После этого она продала масло двумя партиями индивидуальному предпринимателю. За указанный период обвиняемой было похищено 3,5 тонны масла. После расчёта с покупателем тагильчанка была задержана сотрудниками УФСБ.