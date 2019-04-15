В Нижнем Тагиле осудили убийцу, хранившего трое суток в диване труп возлюбленной

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 25-летнему жителю Нижнего Тагила Евгению Малахову, обвиняемому в убийстве своей возлюбленной.

Напомним, в свой день рождения, 13 ноября 2018 года, Малахов пригласил домой свою возлюбленную Марину Абдулину. В ходе застолья у пары произошла ссора, которая переросла в драку. По версии следствия, мужчина задушил подругу, а после спрятал её труп в диван. Обнаружить тело удалось только через три дня. По словам знакомых Марины, Евгений неоднократно избивал девушку на почве ревности, а в состоянии алкогольного опьянения был очень агрессивен и вёл себя неадекватно. Проведённая по требованию правоохранительных органов судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем и отдаёт отчёт своим поступкам.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, Малахов признан виновным по статьям УК РФ «Убийство», «Угроза убийством» и «Истязание». По сумме приговоров Малахову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.