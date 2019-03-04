В Нижнем Тагиле осудили сотрудника МЧС, убившего своего напарника во время нелегальной охоты

Пригородный райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 27-летнему сотруднику МЧС Александру Казанцеву, который во время охоты застрелил своего напарника, 32-летнего учителя физкультуры школы № 19 деревни Бродово Артёма Марванова.

Напомним, в ночь на 8 ноября Казанцев и Марванов на автомобиле УАЗ отправились на охоту в район деревни Башкарка, не имея соответствующей лицензии. Установлено, что Артём был за рулём, а Александр с ружьём находился на заднем сиденье. Когда браконьеры увидели приближающийся к ним автомобиль егерей, то Казанцев решил разрядить оружие, но произошёл выстрел. Пуля попала Марванову в район головы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору» и «Причинение смерти по неосторожности».

Суд приговорил Александра Казанцева к трём годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой сроком на три года. Также осуждённый обязан выплатить 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и все затраты на погребение.