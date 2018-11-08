Стали известны подробности смерти мужчины во время охоты под Нижним Тагилом

В ночь на 8 ноября под Нижним Тагилом найден труп 32-летнего учителя физкультуры школы № 19 деревни Бродово Артёма Марванова. По официальной версии, мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову из охотничьего ружья. Как рассказал АН «Между строк» директор охотхозяйства «Паньшино» Алексей Петренко, в эту ночь он с егерями проводил рейд против браконьеров в районе деревни Башкарка. Около двух часов ночи он заметил, как в их сторону движется неизвестный автомобиль.

«Мы стояли с выключенными фарами и увидели, что в нашу сторону свернул автомобиль. Когда он начал к нам приближаться, мы посигналили фонарями, и в этот момент мы услышали звук выстрела и автомобиль остановился. Когда мы подошли к нему, то увидели, что стекло водительской двери УАЗа было разбито, а возле заднего колеса лежал мёртвый мужчина. В самой машине никого не было, и мы не видели, чтобы кто-то убегал в этот момент», — рассказал АН «Между строк» Петренко.



Артём Марванов



Егеря выехали на дорогу и связались с оперативными службами. Позже выяснилось, что второй пассажир УАЗа сам сообщил в правоохранительные органы о случившейся трагедии.

«Когда мы вернулись к тому автомобилю, то на заднем сиденье сидел мужчина и давал показания участковому. Судя по его состоянию, он был трезв, но очень подавлен. Вроде как после случившегося он сначала испугался и убежал, но потом вернулся. По его словам, он случайно выстрелил из карабина, когда разряжал его. Парень признался, что разрешения на охоту у него не было. Могу только предположить, что, увидев нас, он попытался разрядить “Сайгу”, вынул магазин, но забыл о патроне в патроннике», — считает егерь.

По информации АН «Между строк», «браконьером» является 27-летний сотрудник МЧС Александр К. Источник редакции в правоохранительных органах сообщил, что в ту ночь в УАЗе могло находиться четыре человека. По словам знакомых, у погибшего остался малолетний ребёнок и беременная супруга. В настоящее время следственный отдел по Пригородному району проводит проверку по факту смерти. Правоохранители назначили ряд технических экспертиз оружия, чтобы оценить его состояние.