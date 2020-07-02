В Нижнем Тагиле осудили пьяного водителя, напавшего на инспектора ДПС

Тагилстроевский райсуд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого по статье УК РФ «Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Следствием и судом установлено, что в начале января 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

«Мужчина, не желая быть привлечённым к административной ответственности, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, поэтому стражами порядка были приняты меры по принудительному препровождению нарушителя в служебный автомобиль для документирования административного правонарушения. Впрочем, и после этого подвыпивший водитель не успокоился и применил в отношении одного из сотрудников полиции физическое насилие», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области.

Приговором суда мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.