В Нижнем Тагиле осудили отца школьника, погибшего от огнестрельного ранения

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор отцу школьника, погибшего от огнестрельного ранения 9 февраля. Вячеславу С. было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Как рассказали АН «Между строк» в суде, мужчину признали виновным и приговорили к одному году ограничения свободы.

Напомним, тело 13-летнего учащегося школы № 71 с огнестрельным ранением было обнаружено в коттедже, который строят его родители. Позже отец подростка рассказал СМИ, что выстрел был сделан из обреза охотничьего ружья, который они нашли на участке при разборке старого дома. На похоронах один из его друзей признался, что незадолго до трагедии Алексей написал ему сообщение, что его «всё достало». Старшая сестра погибшего Елена считает, что брат подвергался нападкам со стороны одноклассников. В Следственном комитете АН «Между строк» пояснили, что в настоящее время проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».