В Нижнем Тагиле осудили мужчину, зарезавшего собутыльника в свой день рождения

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 24-летнему местному жителю, который во время празднования своего дня рождения зарезал собутыльника. Трагедия произошла 3 февраля 2020 года в одной из квартир дома на улице Тимирязева.

«1 февраля подсудимый вместе с двумя своими знакомыми, проживавшими в его квартире, стал отмечать свой день рождения. На третий день “мероприятия” мужчины приобрели 2 литра чистого спирта и, разведя его водой, получили 4 литра “горячительного”. 3 февраля в ходе затянувшегося застолья между виновником торжества и его 34-летним знакомым произошёл словесный конфликт. На почве ссоры подсудимый вооружился самодельным деревянным пуфом, который бросил в голову своего оппонента. Затем злоумышленник стал руками, ногами и ножом причинять противнику телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Как ранее сообщал СМИ начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, с места происшествия подозреваемый не скрывался. Он дождался прибытия сотрудников полиции территориального ОВД, которым и рассказал о совершённом преступлении.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что трезвым никогда бы не совершил подобного. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.