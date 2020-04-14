В Нижнем Тагиле мужчина до смерти забил собутыльника, отмечавшего с ним день рождения

Следственным отделом СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, 1 февраля обвиняемый вместе с двумя своими знакомыми, проживавшими в его квартире по улице Тимирязева в Нижнем Тагиле, начал отмечать свой день рождения.

«Начав празднование с распития водки, на третий день "мероприятия" мужчины приобрели 2 литра чистого спирта и, разведя его водой, получили 4 литра "горячительного". 3 февраля в ходе затянувшегося застолья между "виновником торжества" и его 34-летним знакомым произошёл словесный конфликт. На почве ссоры обвиняемый вооружился самодельным деревянным пуфом, который бросил в голову своего оппонента. Затем обвиняемый стал руками, ногами и ножом причинять противнику телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

В ходе расследования уголовного дела следователем проделан значительный объём работы, направленной на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.