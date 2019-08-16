В Нижнем Тагиле осудили мужчину, ударившего ножом своего приятеля

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 28-летнему местному жителю Константину А., который обвинялся по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре, преступление произошло 1 мая в коллективном саду № 6 УВЗ. По данным гособвинения, компания молодых людей на дачном участке распивала спиртные напитки. В какой-то момент между подсудимым и его 37-летним приятелем произошла ссора, в ходе которой Константин нанёс оппоненту не менее двух ударов ножом в область груди.

В зале суда мужчина признал свою вину и возместил моральный ущерб своему выжившему другу. Прокуратура просила для обвиняемого наказание в виде реального срока, но суд назначил мужчине два года условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.