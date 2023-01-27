В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который во время празднования 8 Марта до смерти забил собутыльника

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 58-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил своего собутыльника, сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 8 марта прошлого года в гости к подсудимому и его сожительнице пришёл знакомый. Втроём они решили выпить по случаю Международного женского дня. Празднование затянулось, в ночь на 10 марта между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры стал жестоко избивать гостя. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Первая информация о том, что в этой квартире произошло что-то неладное, поступила в скорую помощь. Медики, прибывшие по вызову единственной в этой компании дамы, констатировали смерть потерпевшего, после чего сообщили о произошедшем в территориальный отдел МВД. Сыщики уголовного розыска вскоре установили причину возникшего между двумя мужчинами конфликта. Ею оказалась банальная ревность. Хозяин жилища, по его собственному признанию, не смог стерпеть те слова, которые гость высказал в отношении его сожительницы. Произошедшая криминальная история лишний раз подтвердила, что обильные алкогольные возлияния могут испортить любой праздник», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.